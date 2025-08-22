Reino Unido dice que los primeros niños palestinos que prometió atender llegarán en las "próximas semanas"

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno británico ha informado este viernes de que los primeros niños palestinos que prometió a finales de julio evacuar para recibir tratamiento médico en Reino Unido llegarán en las "próximas semanas", mientras tanto continúa el temor ante una nueva e inminente operación terrestre israelí sobre la Franja de Gaza.

"Se espera que los primeros pacientes aceptados para evacuación y tratamiento lleguen en las próximas semanas. Estarán acompañados por sus familiares directos y viajarán a través de un tercer país", ha trasladado Downing Street.

Asimismo, se ha señalado que "se está trabajando urgentemente" para sacar a algunos de estos menores de edad de la Franja Gaza, que carece ya prácticamente de hospitales operativos, medicamentos y suministros esenciales como consecuencia de una cruenta ofensiva israelí que ha matado ya a cerca de 62.200 personas.

"Este apoyo se produce en un momento en que la terrible situación humanitaria sigue dejando a muchas personas con necesidad urgente de atención médica", incide la nota, en la que se añade que las evacuaciones se realizan en cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Irán llegando pacientes a Reino Unido a lo largo de todo el otoño, si bien Downing Street ha matizado que por "motivos de seguridad" y ante la "delicadeza" y "complejidad" del proceso no darán más información sobre estas evacuaciones.

"Trabajaremos con las autoridades locales para garantizar que los que lleguen a Reino Unido reciban la ayuda y el apoyo que necesiten", ha incidido el Gobierno británico antes de remarcar que a lo largo de toda la campaña militar israelí han estado apoyando el tratamiento en el enclave y en otros lugares como Egipto.