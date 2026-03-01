Reino Unido dice que "poca gente llorará" a Jamenei

El secretario de Defensa de Reino Unido, John Healey, dijo el domingo que "poca gente llorará" al ayatolá Alí Jamenei, en la primera reacción pública del gobierno británico a la muerte del líder supremo iraní en ataques de Estados Unidos e Israel.

"Irán y el régimen que dirigió durante tanto tiempo son una fuente de mal, que asesina a sus propios ciudadanos y patrocina y exporta terrorismo, incluso a países como Reino Unido", declaró Healey en una entrevista con Sky News.

Añadió que "la preocupación ahora, por supuesto, es que este régimen está arremetiendo de forma cada vez más indiscriminada y extendida, y la gente estará realmente preocupada porque ya no se trata solo de objetivos militares".

Healey rehusó comentar informaciones según las cuales Londres habría negado a Estados Unidos el uso de bases británicas en el mundo para llevar a cabo los ataques contra Irán, y evitó pronunciarse sobre la legalidad de los bombardeos estadounidenses e israelíes.

"Corresponde a Estados Unidos exponer la base legal de la acción", dijo a la BBC.

Afirmó que el Reino Unido no participó en los ataques contra Irán, aunque comparte con Washington y con sus aliados regionales el objetivo de que Irán no llegue nunca a poseer un arma nuclear.