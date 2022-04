Reino unido, eeuu y australia acuerdan trabajar en armas hipersónicas en marco de pacto de defensa

LONDRES, 5 abr (Reuters) - Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia acordaron el martes cooperar en materia de armas hipersónicas y capacidades de guerra electrónica, informó la oficina del primer ministro británico, Boris Johnson, tras una conversación entre los líderes de la nueva alianza de defensa.

La nueva alianza AUKUS, anunciada en septiembre, provocó que Australia cancelara un contrato para un submarino convencional francés en favor de un programa de submarinos nucleares apoyado por Estados Unidos y Gran Bretaña, dañando las relaciones con el presidente francés Emmanuel Macron.

En una declaración conjunta, los líderes de AUKUS, Johnson; el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro australiano, Scott Morrison, dijeron que estaban satisfechos con el avance del programa de submarinos convencionales y de propulsión nuclear para Australia, y que los aliados cooperarían también en otras áreas.

"También nos hemos comprometido hoy a iniciar una nueva cooperación trilateral en materia hipersónica y antihipersónica, así como de capacidades de guerra electrónica", señala el comunicado.

Estados Unidos y Australia ya tienen un programa de armas hipersónicas denominado SCIFiRE, acrónimo de Southern Cross Integrated Flight Research Experiment.

Funcionarios británicos dijeron que, aunque Gran Bretaña no se unirá a ese programa en este momento, los tres países trabajarán juntos en la investigación y el desarrollo en el área para ampliar sus opciones.

El Gobierno de Biden está invirtiendo en la investigación y el desarrollo de misiles hipersónicos, que viajan a una velocidad cinco veces superior a la del sonido, ya que la invasión rusa de Ucrania en febrero ha intensificado la preocupación por la seguridad europea.

Al ser consultado por el acuerdo de cooperación entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia en materia de armas hipersónicas, el embajador chino ante la ONU, Zhang Jun, advirtió el martes contra las medidas que podrían alentar una crisis como el conflicto de Ucrania en otras partes del mundo.

"Quien no quiera ver la crisis ucraniana debe abstenerse de hacer cosas que puedan llevar a otras partes del mundo a una crisis como ésta", dijo Zhang a los periodistas. "Como dice el refrán chino: Si no te gusta, no lo impongas a los demás". (Reporte de Alistair Smout, reporte adicional de Michelle Nichols en Naciones Unidas Editado en español por Javier López de Lérida)