Reino Unido.- El cantante de Kneecap rechaza un cargo por terrorismo tras mostrar una bandera de Hezbolá en un concierto

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

El cantante del grupo norirlandés de rap Kneecap, Liam Óg Ó hAnnaidh, ha rechazado este miércoles ante un tribunal británico un cargo en su contra por terrorismo tras ser imputado por mostrar una bandera del partido-milicia chií libanés Hezbolá durante un concierto celebrado en noviembre en la capital de Reino Unido, Londres.

El cantante, bajo el nombre artístico de Mo Chara, ha llegado al tribunal de Westminster flanqueado por personal de seguridad mientras miles de manifestantes con banderas palestinas y pancartas le esperaban a la entrada de la corte, según ha recogido la cadena BBC.

Ante la multitud, el artista de 27 años ha argumentado que el caso en su contra tiene como objetivo silenciar a su grupo por motivos políticos. "Es una distracción de la verdadera historia", ha dicho, aludiendo a la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

La corte ha informado este miércoles de que tomará una decisión el próximo 26 de septiembre sobre si el cantante de Kneecap, que ha quedado en libertad bajo fianza, irá a juicio o no por mostrar en un concierto una bandera de Hezbolá, considerado por Londres como un grupo terrorista.

Kneecap ya afirmó a finales de abril que "no apoya ni ha apoyado nunca" a Hezbolá o al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)".

"Condenamos todos los ataques contra civiles, siempre. Nunca está bien. Lo sabemos mejor que nadie, dada la historia de nuestra nación", indicó la banda, fundada en 2017 en Belfast, la capital de Irlanda del Norte.

La Policía británica dio carpetazo a otra investigación en su contra por insultar al primer ministro británico, Keir Starmer y celebrar la causa palestina en su actuación del 28 de junio durante el festival de música de Glastonbury.