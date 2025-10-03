Reino Unido.- El embajador palestino en Reino Unido condena el ataque a una sinagoga en Mánchester

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El embajador de Palestina en Reino Unido, Husam Zomlot, ha condenado este jueves el ataque catalogado de terrorista contra una sinagoga de las afueras de Mánchester, que ha dejado dos víctimas mortales y al menos tres heridos, mientras que otras tres personas han sido detenidas por su supuesta vinculación con el ataque.

“La violencia contra civiles debe ser condenada sin ninguna excepción”, ha afirmado el diplomático en su cuenta en X, donde también ha transmitido sus “más sinceras condolencias a las víctimas y a las familias afectadas por el terrible atentado”.

“Nadie debería sentirse inseguro en su hogar ni en su lugar de culto”, ha agregado.

De este modo, el enviado palestino ha reafirmado el compromiso de su Gobierno “con el Estado de derecho en todo el mundo”.

“Rechazamos cualquier acto que atente contra la dignidad humana y reafirmamos la igualdad de derechos de todas las personas”, ha subrayado.

El atentado se ha cobrado la vida de dos personas, según ha confirmado la Policía de Mánchester, que también ha informado acerca de tres personas heridas en el ataque, tras revisar la cifra inicial de cuatro afectados.

Se trata de tres hombres que permanecen hospitalizados tras ser apuñalado el primero y atropellado el segundo, mientras que el tercero ha resultado herido en medio de la intervención policial para frenar al atacante.

Éste, abatido por las fuerzas de seguridad, ha sido identificado como "Yihad al Shami, de 35 años, ciudadano británico de ascendencia siria", según ha precisado la unidad antiterrorista en el último comunicado de la Policía, que ha explicado que las tres personas se encuentran actualmente bajo custodia han sido detenidas bajo sospecha de "comisión, preparación e instigación de actos terroristas".

Se trata de dos hombres de 30 años y una mujer de unos 60.

El ataque se inició en torno a las 9.30 horas (hora local), con el atropello de un grupo de personas al que siguió supuestamente un apuñalamiento.

El jefe de la Policía de Mánchester, Stephen Watson, confirmó tras el atentado que los fallecidos eran miembros de la comunidad judía.

El atacante intentó también acceder a la sinagoga, donde había "un gran número" de fieles al tratarse del Yom Kippur, la festividad más sagrada dentro del calendario judío.

Sin embargo, "gracias a la valentía inmediata del personal de seguridad y de los fieles, así como a la rápida respuesta de la Policía, el atacante no pudo entrar".