Reino Unido.- El PBI de Reino Unido se desaceleró cuatro décimas en el segundo trimestre y creció un 0,3%

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido registró una expansión del 0,3% en el segundo trimestre del año, cuatro décimas por debajo del 0,7% experimentado en los tres primeros meses de 2025, según ha confirmado este martes con datos definitivos la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

Así, el PIB creció en términos interanuales un 1,4%, dos décimas más.

La evolución de la economía británica se fundamentó en el crecimiento del 0,4% del sector servicios, frente al 0,7% del primer trimestre, mientras que la producción industrial se contrajo un 0,8% tras el impulso del 0,6% de enero a marzo.

De su lado, la actividad en la construcción avanzó un 1%.

Para el conjunto de 2024, la agencia ha mantenido el crecimiento anual en el 1,1%, puesto que las revisiones a la baja para la segunda mitad de 2023 y el primer trimestre de 2024 compensaron las realizadas al alza para el segundo y cuarto trimestre de 2024.

El nivel del PIB en el segundo trimestre de 2025, en comparación con el cuarto trimestre de 2023, se ha modificado en tres décimas al alza, por lo que sería ahora un 2,9% más alto.