Reino Unido.- El príncipe Andrés de Inglaterra renuncia a sus títulos por las acusaciones sobre vínculos con Epstein

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

El príncipe Andrés de Inglaterra ha anunciado este viernes que renuncia a sus títulos, entre ellos el de duque de York, en medio de sus acusaciones con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, involucrado en un caso de supuestos abusos sexuales a menores de edad.

"Tras conversaciones con el rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real", ha señalado en un comunicado el príncipe Andrés.

En la nota, ha precisado que toma esta decisión para anteponer, "como siempre", su deber a su familia y a su país.

"Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos. Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones en mi contra", ha reiterado.

En 2019, Andrés de Inglaterra anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo en el que se ha visto envuelto por su relación con el magnate estadounidense.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000.

Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --el hijo de Isabel II--, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.