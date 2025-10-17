Reino Unido.- El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido admite una demanda contra la ilegalización de Palestine Action

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido ha admitido a trámite una demanda contra la ilegalización de la ONG Palestine Action a pesar de los esfuerzos del Gobierno para impedir esta resolución, que deja ahora el caso en manos de la más alta instancia judicial del país.

La activista propalestina y cofundadora de la ONG, Huda Ammori, impulsora de la demanda, ha celebrado en su cuenta de la red social X una "gran victoria" sobre un caso desde ahora sobre la mesa del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, que revisará el procedimiento entre los días 25 y 27 del mes próximo.

El Ministerio del Interior británico ilegalizó a la ONG el pasado 5 de julio por entrar en una base militar para protestar contra la asistencia británica a la campaña de bombardeos israelíes en Gaza haciendo uso de una dura legislación antiterrorista que tipificó como delito cualquier expresión pública de respaldo a la organización.

Más de 2100 personas han ido arrestadas desde entonces en las sucesivas manifestaciones contra la ilegalización, y 170 de ellas han sido imputadas por este delito, que conlleva una pena de hasta seis meses de cárcel.

Existe un mecanismo para legalizar de nuevo a la organización, pero se trata de un procedimiento complejo que depende del Ministerio del Interior y de un tribunal interno, la Comisión de Apelaciones sobre Organizaciones Ilegalizadas.

Aunque el Supremo acabe fallando a favor de la demandante en noviembre, la revocación efectiva puede tardar meses a partir de esta decisión.