Reino Unido eleva a 6200 los drones utilizados por Rusia contra Ucrania en julio, un nuevo récord mensual

El dato fue proporcionado por los servicios de Inteligencia de Reino Unido, que examinan periódicamente la evolución del conflicto

Las Fuerzas Armadas de Rusia utilizaron en julio unos 6200 drones de un solo uso para perpetrar ataques sobre Ucrania, una cifra inédita para un solo mes desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, según los servicios de Inteligencia de Reino Unido, que examinan periódicamente la evolución del conflicto.

En junio, el dato de drones utilizados rondó los 5600, lo que evidencia el creciente uso de este tipo de artefactos, a los que las fuerzas rusas recurren también como elemento de apoyo a misiles con vistas a aumentar las posibilidades de que estos últimos alcancen su objetivo y “complicar” la defensa antiaérea ucraniana.

Además, los expertos británicos también perciben cifras “significativas” de drones señuelo, hasta el punto de que Londres lo considera ya “una práctica extendida” dentro de la estrategia militar rusa, según el informe difundido este miércoles por el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

En cuanto a los bombardeos con proyectiles de largo alcance lanzados desde bombarderos, la Inteligencia británica registró en julio un total de siete, con más de 70 municiones disparadas. Considera que demuestra la capacidad de estas unidades pese a la ola de ataques perpetrada por Ucrania a principios de junio sobre bases rusas.

*Información de Europa Press

