Reino Unido entregará más defensas antiaéreas a Ucrania

LONDRES, 25 de noviembre (Reuters) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el martes, al inicio de una reunión telemática con los líderes francés y alemán, que el Reino Unido entregará más misiles de defensa antiaérea a Ucrania en las próximas semanas.

El anuncio de Starmer lo hizo luego de que Ucrania señaló su apoyo al marco de un acuerdo de paz con Rusia, pero subrayó que era necesario abordar cuestiones delicadas en una reunión entre el presidente Volodímir Zelenski y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

(Reporte de Catarina Demony y Muvija M. Edición en español de Javier López de Lérida)