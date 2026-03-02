Reino Unido está trabajando para ayudar a sus ciudadanos a abandonar los países del golfo Pérsico

LONDRES, 2 mar (Reuters) -

La ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, dijo el lunes que su equipo estaba barajando todas las opciones, incluida la evacuación, para ayudar a cientos de miles de ciudadanos británicos a abandonar los países del golfo Pérsico, que ahora son blanco de Irán.

Se estima que hay 300.000 ciudadanos británicos —residentes, familias de vacaciones y algunos en tránsito— en los países del golfo Pérsico, y 102.000 personas en la región han registrado su presencia ante el Gobierno británico desde que comenzaron los ataques el sábado.

Cuando se le preguntó si estaba planeando una evacuación de esos países, Cooper respondió que los funcionarios estaban estableciendo "sistemas de apoyo".

"Estamos trabajando en todas las opciones posibles", dijo a Sky News. "Tenemos que reconocer también la magnitud de esto, y el hecho de que los ataques siguen en curso".

Según las estimaciones de 2024 de la empresa de mudanzas John Mason International Movers, sólo en Dubái viven unos 240.000 ciudadanos británicos.

EQUIPOS DE DESPLIEGUE RÁPIDO

Por ahora, los ciudadanos británicos deben seguir las recomendaciones locales y permanecer en sus refugios, dijo Cooper, y añadió que quería que se reabriera el espacio aéreo.

Mientras tanto, dijo que su departamento había enviado equipos de despliegue rápido a la región para colaborar con el sector turístico.

Cooper también confirmó que un dron no tripulado de fabricación iraní había impactado en la pista de aterrizaje de una base de la Fuerza Aérea Británica en Akrotiri, Chipre, pero no proporcionó más detalles.

El tráfico aéreo mundial se vio gravemente afectado durante el fin de semana, ya que los principales aeropuertos de Oriente Medio, incluidos los de Dubái y Abu Dabi, permanecieron cerrados tras los ataques estadounidenses e israelíes que acabaron con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, lo que dejó a decenas de miles de pasajeros varados.

British Airways, Virgin Atlantic y Emirates, así como otras aerolíneas, han cancelado sus vuelos de Londres a Dubái.

La empresa de datos de aviación Cirium estima que aproximadamente 90.000 pasajeros transitan cada día por Dubái, Abu Dabi y Doha.

Mientras tanto, una pareja británica condenada a 10 años de prisión en Irán por espionaje, Craig y Lindsay Foreman, sigue recluida en la prisión de Evin, en Teherán, durante los bombardeos de la capital iraní, según ha dicho un portavoz de la familia a Reuters.

Siguen "muy alerta y preocupados por el peligro que les rodea", ha dicho el portavoz.

La familia habló con la pareja durante el fin de semana y no han sufrido ningún daño, pero los familiares siguen preocupados por su seguridad, añadió el portavoz. (Información de Sarah Young y Sam Tabahriti, edición de William Schomberg, Kirsten Donovan y Gareth Jones; edición en español de Paula Villalba)