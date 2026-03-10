Reino Unido establece una nueva definición de hostilidad antimusulmana

Por Sam Tabahriti

LONDRES, 10 mar (Reuters) -

Reino Unido ha establecido una nueva definición orientativa de lo que denomina hostilidad antimusulmana, un paso largamente esperado en su plan para aclarar cómo deben las autoridades identificar y abordar los abusos dirigidos contra los musulmanes, que han alcanzado niveles récord.

La medida se produce tras años de estancamiento político sobre cómo definir el odio antimusulmán de manera que contribuya a una aplicación coherente de la ley, pero sin cerrar ni criminalizar el debate abierto sobre el extremismo islamista.

En el año que finalizó en marzo de 2025 se produjeron casi 4.500 delitos de odio contra musulmanes, lo que representa casi la mitad de todos los delitos por motivos religiosos en Inglaterra y Gales. Estos datos también incluyen a personas a las que se ha considerado erróneamente musulmanas.

La nueva definición, que no es jurídicamente vinculante, incluye actos delictivos como la violencia, el vandalismo, el acoso, la intimidación y los estereotipos prejuiciosos dirigidos contra musulmanes o personas percibidas como musulmanas.

El Gobierno afirmó que la definición era necesaria para proteger a las personas de "Comportamientos hostiles inaceptables que buscan intimidar y dividir", y que los derechos a la libertad de expresión no se veían afectados.

Añadió que las críticas legítimas a las creencias religiosas, incluido el islam, seguían estando protegidas.

Los legisladores de la oposición afirmaron que la definición corría el riesgo de crear una "Ley contra la blasfemia" y difuminaba la línea entre la crítica legítima de las creencias religiosas y el discurso de odio ilegal.

Grupos musulmanes, judíos y humanistas afirmaron que la definición era un paso constructivo que ayudaría a las instituciones a responder de manera más coherente a los abusos, siempre que se aplicara con cuidado y sin restringir la libertad de expresión.

