Reino Unido estima en 6000 las bajas norcoreanas en Rusia, más de la mitad de su despliegue inicial

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte han sufrido en su despliegue en la región rusa de Kursk más de 6000 bajas entre fallecidos y heridos, según una estimación "muy probable" lanzada por los servicios de Inteligencia de Reino Unido y que, en cifras, supondría más de la mitad de los 11.000 militares que el régimen de Kim Jong Un envió en un primer momento para ayudar a su aliado ruso en la lucha contra Ucrania.

Pyongyang envió a estas tropas para contribuir a la defensa rusa tras la incursión militar ucraniana en la región de Kursk. El despliegue militar se limitó ya desde un primer momento a territorio de Rusia, si bien el grado de implicación y la labor de los efectivos norcoreanos ha ido variando con el tiempo.

El Ejército norcoreano denunció el 16 de octubre que militares de Corea del Norte participaban en tareas de vigilancia y contribuían técnicamente para la consecución de ataques de Rusia ya dentro de Ucrania. Como ha apuntado la Inteligencia británica en un informe difundido por el Ministerio de Defensa, era "la primera vez" que se tenía constancia de una implicación tan directa en acciones ofensivas.

Los expertos asumen que Corea del Norte intentará sacar partido de las "oportunidades" que ofrece el conflicto a la hora de mejorar su propia capacidad militar, también en lo que representa la utilización y el despliegue de drones en operaciones reales de combate, como habría ocurrido con su supuesta colaboración en bombardeos sobre la región ucraniana de Sumi.