Reino Unido estudia prohibir las redes sociales a los menores al estilo de Australia

Reino Unido está estudiando aplicar una serie de medidas para proteger mejor a los niños en internet, entre ellas las redes sociales para los menores de cierta edad, al estilo de Australia, y directrices más estrictas sobre el uso de los teléfonos móviles en las escuelas, según anunció el lunes.

El Gobierno dijo que examinaría pruebas de todo el mundo sobre una amplia gama de propuestas sugeridas, y entre ellas estudiaría si una prohibición de las redes sociales para los niños sería eficaz y, en caso de que se introdujera, la mejor manera de hacer que funcione. Los ministros visitarán Australia, que el mes pasado se convirtió en el primer país en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, para aprender de su enfoque, según el comunicado.

El Gobierno no mencionó un límite de edad concreto, pero dijo que estaba estudiando una prohibición "para los niños menores de cierta edad", además de otras medidas, como mejorar los controles de edad y estudiar si la actual edad de consentimiento digital es demasiado baja.

Las propuestas llegan en un momento en que Estados y reguladores de todo el mundo se enfrentan a los riesgos de exponer a los niños a las redes sociales, así como al impacto del tiempo frente a la pantalla en su desarrollo y salud mental.

La reciente y rápida explosión de contenidos en línea generados por inteligencia artificial ha exacerbado estas preocupaciones, como puso de manifiesto este mes la indignación pública ante que el chatbot de inteligencia artificial Grok, propiedad de Elon Musk, generaba imágenes sexuales no consentidas, incluso de menores.

El Gobierno británico ya ha establecido planes para prohibir totalmente las herramientas de nudificación de inteligencia artificial, al tiempo que trabaja para impedir que los niños puedan tomar, compartir o ver imágenes de desnudos en sus dispositivos, según dijo el lunes.

El Gobierno también está estudiando la posibilidad de eliminar o limitar funcionalidades que podrían generar un uso adictivo o compulsivo de las redes sociales, como la muestra de contenido infinito.

La Ley de Seguridad en Línea británica, una de las más estrictas, ha aumentado el porcentaje de niños que se someten a controles de edad en Internet del 30% al 47%, y ha reducido en un tercio las visitas a sitios de pornografía, según el Gobierno.

"Estas leyes nunca pretendieron ser y sabemos que los padres siguen teniendo serias preocupaciones", dijo la secretaria de Tecnología, Liz Kendall. "Por eso estoy dispuesta a tomar nuevas medidas".

