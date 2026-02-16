Reino Unido estudia un aumento anticipado del gasto en defensa, según la BBC

LONDRES, 16 feb (Reuters) -

El Gobierno británico está considerando adelantar la fecha prevista para destinar el 3% del producto interior bruto a defensa, un año después de la última vez en que aumentó su presupuesto militar, según informó la BBC el lunes.

Reino Unido, que ha advertido de los riesgos que plantea Rusia, dijo en febrero de 2025 que

el 2,5% del PIB

y que se fijaría como objetivo el 3% en la próxima legislatura, que se espera que comience tras las elecciones previstas para 2029.

La BBC afirmó que los asesores del primer ministro, Keir Starmer, estaban estudiando propuestas para alcanzar el objetivo del 3% en 2029. Según la cadena, no se ha tomado ninguna decisión, pero el Gobierno reconoce que los planes actuales no cubrirían el aumento de los costes de defensa.

Starmer el sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que Europa se había unido para apoyar a Ucrania con el suministro de armas y municiones, y añadió: "está claro que vamos a tener que gastar más y más rápido".

Las últimas estimaciones de la OTAN muestran que Reino Unido gastó el 2,3% del PIB en defensa en 2024, por encima de la directriz del 2% de la OTAN. Sin embargo, al igual que otros países europeos, ha recibido presiones de Estados Unidos para que aumente el gasto con el fin de proteger el continente.

En su lucha contra la elevada deuda y los compromisos de gasto, el Gobierno recortó el año pasado su presupuesto de ayuda internacional para financiar el aumento del gasto en defensa hasta el 2,5% del PIB, pero aún no ha publicado un plan de inversión con prioridades de gasto, lo que ha frustrado a la industria de defensa.

El organismo supervisor del presupuesto británico, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, dijo el año pasado que aumentar el gasto hasta el 3% del PIB supondría un coste adicional de 17.300 millones de libras al año (US$ 24.000 millones) en 2029-2030.

La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, ha tenido dificultades para mantener el rumbo y cumplir sus objetivos de sanear las finanzas públicas. La BBC dijo que se cree que el Ministerio de Finanzas se muestra cauteloso con respecto a las nuevas propuestas de gasto en defensa. Un portavoz del Gobierno se negó a comentar cualquier plan revisado.

"El Gobierno se centra en cumplir con la defensa", dijo el portavoz. "Estamos llevando a cabo el mayor aumento sostenido del gasto en defensa desde la Guerra Fría, con 5.000 millones de libras adicionales para defensa solo en este ejercicio fiscal".

