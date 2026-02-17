Reino Unido "evalúa" posibles delitos de trata de mujeres relacionados con el caso Epstein

La policía británica anunció este martes que está "evaluando" la información de los archivos Epstein que indican que varias mujeres fueron objeto de trata de personas en vuelos con destino a Reino Unido.

Desde la publicación de millones de documentos sobre el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, ha habido peticiones para que se investiguen los vínculos con esos vuelos del expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III.

"Estamos evaluando la información que ha surgido en relación con vuelos privados hacia y desde el aeropuerto de Stansted [cerca de Londres] tras la publicación de los archivos Epstein del Departamento de Justicia de los Estados Unidos", indicó la policía de Essex en un comunicado

En Reino Unido es delito organizar, facilitar o ayudar a que una persona entre en el país si se hace con la intención de explotarla, incluida la explotación sexual.

El ex primer ministro británico Gordon Brown exigió la semana pasada que la policía reexamine "urgentemente" las investigaciones previas relacionadas con el expríncipe Andrés.