Reino Unido expulsa a un diplomático ruso en represalia por acusaciones de espionaje

LONDRES, 2 feb (Reuters) - Reino Unido anunció el lunes que expulsó a un diplomático ruso tras convocar al embajador de ese país, en lo que calificó como una medida recíproca después de que Moscú removió el mes pasado a un diplomático británico, acusándolo de ser un espía no declarado.

Las acusaciones de Rusia eran "infundadas" y la expulsión "injustificada y sin provocación previa", afirmó el lunes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico (FCDO) en un comunicado.

"Al convocar al embajador ruso, un alto funcionario del FCDO dejó claro que el Reino Unido no tolerará la intimidación del personal de la embajada británica, por lo que hoy estamos tomando medidas recíprocas y revocando la acreditación de un diplomático ruso", afirmó el portavoz.

En medio de la guerra en Ucrania, Rusia y Occidente se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de llevar a cabo campañas de espionaje de una intensidad nunca vista desde lo más profundo de la Guerra Fría, mientras que los diplomáticos occidentales en Moscú afirman ser objeto de una vigilancia intrusiva y de acoso.

Reino Unido advirtió a Rusia que no siguiera por este camino contra sus diplomáticos.

"Cualquier otra medida que tome Rusia se considerará una escalada y se responderá en consecuencia", añadió el portavoz.

La embajada rusa en Londres no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Reuters. (Reporte de Sam Tabahriti, redacción de Sarah Young, edición de Paul Sandle; Editado en Español por Ricardo Figueroa)