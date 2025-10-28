Reino Unido.- HSBC gana un 28% menos hasta septiembre, pero eleva previsiones anuales

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) - HSBC, el mayor banco europeo por activos, registró un beneficio neto atribuido de US$16.383 millones (14.077 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un retroceso del 27,9% respecto del resultado anotado en el mismo periodo del año anterior por la entidad, que ha revisado al alza, sin embargo, sus pronósticos para el conjunto del ejercicio. El resultado de HSBC en los primeros nueve meses del año refleja el reconocimiento de pérdidas por dilución y deterioro de unos US$2100 millones (1804 millones de euros) en relación con la entidad china Bank of Communications (BoCom), además de la no recurrencia de US$3600 millones (3093 millones de euros) en ganancias netas contabilizadas durante el primer semestre de 2024, relacionadas con la venta del negocio bancario en Canadá y Argentina. Asimismo, HSBC se anotó hasta septiembre provisiones legales por valor de US$1400 millones (1203 millones de euros) y asumió costes de reestructuración por valor de US$800 millones (687 millones de euros). En el periodo, la entidad británica, cuyo negocio principalmente se concentra en Asia, alcanzó una cifra de negocio operativa neta de US$48.961 millones (42.070 millones de euros), un 6,3% por debajo de un año antes, incluyendo pérdidas crediticias de US$2949 millones (2534 millones de euros), un 43,7% más, mientras que las amortizaciones aumentaron un 36%, hasta US$2227 millones (1913 millones de euros). Hasta septiembre, los ingresos por intereses netos de HSBC aumentaron un 4,3%, hasta US$25.598 millones (21.995 millones de euros), mientras que los ingresos por comisiones crecieron un 8,9%, hasta US$10.149 millones (8721 millones de euros). De su lado, solo entre julio y septiembre, HSBC contabilizó un beneficio neto atribuido de US$4873 millones (4187 millones de euros), lo que implica una caída del 20,6% respecto del resultado del tercer trimestre de 2024, mientras que la cifra operativa neta del banco alcanzó los US$16.780 millones (14.410 millones de euros), un 4,8% más. "Nos estamos convirtiendo en un banco más simple, ágil y centrado, basado en nuestras fortalezas principales", declaró Georges Elhedery, consejero delegado de la entidad, quien destacó el rendimiento de HSBC en el trimestre, "a pesar de haber adoptado disposiciones legales relacionadas con asuntos históricos". En este sentido, HSBC Holdings reconoció una provisión de US$1100 millones (946 millones de euros) en sus resultados del tercer trimestre, tras desestimar un tribunal de Luxemburgo el recurso de HSBC Securities Services Luxembourg (HSSL) en un caso relacionado con el fraude protagonizado por Bernard L. Madoff, aunque la entidad británica anunció que apelará. Por otro lado, Elhedery destacó que el progreso de la entidad permite mejorar los objetivos para el ejercicio. De tal modo, HSBC ahora espera que el RoTE para 2025, excluyendo partidas notables, se sitúe en torno al 15% o superior, y sigue confiando en que será de alrededor del 15%, excluyendo partidas destacadas, para 2026 y 2027. Asimismo, ahora prevé que los ingresos por intereses netos sean de US$43.000 millones (36.948 millones de euros) o superior en 2025, frente a los anteriores US$42.000 millones (36.089 millones de euros) lo que refleja una mayor confianza en la trayectoria a corto plazo de los tipos de interés en Hong Kong y Reino Unido.