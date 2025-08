Reino Unido implementa el primer programa mundial de vacunación contra la gonorrea

MADRID, 5 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Servicio Nacional de Salud Británico (NHS, por sus siglas en inglés) y las autoridades locales han implementado el primer programa mundial de vacunación contra la gonorrea que evitará potencialmente hasta 100.000 casos y ahorrará al NHS más de 7,9 millones de libras en la próxima década, según anuncia el 'Departament of Health & Social Care'. Desde el lunes 4 de agosto, las clínicas de salud sexual de Inglaterra pueden ofrecer una vacuna gratuita (4CMenB) a los pacientes con mayor riesgo de contraer una infección de transmisión sexual (ITS), incluidos los hombres homosexuales y bisexuales que tengan antecedentes recientes de múltiples parejas sexuales y una ITS bacteriana en los 12 meses anteriores. Sin embargo, se espera que la vacuna 4CMenB esté disponible en las clínicas de salud sexual de todas las regiones de Inglaterra el 4 de septiembre de 2025.

"El primer programa de vacunación del mundo de este gobierno ayudará a cambiar el rumbo de las infecciones, además de enfrentar la creciente amenaza de la resistencia a los antibióticos", ha señalado el Ministro de Salud Pública y Prevención, Ashley Dalton. Asimismo, anima a todas aquellas personas que sean elegibles a que se presenten para vacunarse, "a que no sólo se protejan a sí mismas, sino también a sus parejas sexuales".

Este programa de vacunación pionero llega en un momento crítico, con los diagnósticos de gonorrea alcanzando sus niveles más altos desde que se tienen registros. En 2023, se reportó un récord de 85.000 casos de la enfermedad en Inglaterra, tres veces más que en 2012.

"Este lanzamiento es sumamente positivo, ya que actualmente observamos cifras muy preocupantes de gonorrea, incluyendo la gonorrea resistente a los antibióticos, aún más preocupante", apunta la epidemióloga consultora de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, la doctora Sema Mandal.

La directora nacional del NHS para atención primaria y servicios comunitarios, Amanda Doyle, por su parte, afirma que "esta vacuna ya se utiliza para proteger contra el 'Men B' y se ha demostrado que es eficaz contra la gonorrea, previniendo la propagación de la infección y reduciendo las tasas crecientes de cepas resistentes a los antibióticos".

El lanzamiento forma parte del compromiso de este gobierno de promover la salud de las personas mediante diversas iniciativas de prevención y salud comunitaria. Esto incluye el Programa Nacional de Prevención del VIH, financiado con 1,5 millones de libras esterlinas al año por el Departamento de Salud y Asistencia Social, e implementado por Terrence Higgins Trust, que ha colaborado con socios locales para la activación de la Semana Nacional de la Prueba del VIH y la campaña de verano durante los últimos cuatro años.

En este sentido, el Plan de Salud tiene como objetivo reducir la demanda de servicios hospitalarios al aumentar la adopción de otras vacunas.

Así, la doctora Mandal concluye que "es excelente ver que, al mismo tiempo, se seguirán ofreciendo otras vacunas importantes en los servicios de salud sexual a quienes cumplan los requisitos, protegiendo contra la MPOX, la hepatitis A y B, y el VPH".