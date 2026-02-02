Reino Unido impone sanciones a funcionarios iraníes por muertes en protestas

LONDRES, 2 feb (Reuters) - Reino Unido impuso el lunes amplias sanciones a funcionarios iraníes y a un organismo de seguridad del Estado, dirigidas contra aquellos que, dice, permitieron la represión de las recientes protestas pacíficas

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico sancionó a 10 personas y a un organismo de seguridad del Estado por graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas la supresión de la libertad de expresión, las restricciones a la libertad de reunión pacífica y, en algunos casos, violaciones del derecho a la vida. Las medidas imponen la congelación de activos, la inhabilitación de los directores y la prohibición de viajar a las personas designadas

"El pueblo iraní ha demostrado un valor extremo ante la brutalidad y la represión de las últimas semanas, simplemente por ejercer su derecho a la protesta pacífica", afirmó la secretaria de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, en un comunicado

"Los informes y las impactantes escenas de violencia que se han visto en todo el mundo son espantosos", añadió

La embajada iraní en Londres no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Reuters

Las designaciones abarcan a altos mandos policiales, figuras de la Guardia Revolucionaria y jueces acusados de dirigir la represión, dictar sentencias excesivas o llevar a cabo procedimientos que violan los derechos humanos

Las Fuerzas de Orden Público de la República Islámica de Irán fueron designadas por su papel en la represión de las protestas, mientras que las 10 personas fueron sancionadas por permitir o dirigir abusos en los sistemas de seguridad y judiciales del país

El Gobierno afirmó que la medida sigue a las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos para que las autoridades iraníes rindan cuentas. La semana pasada, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE incluyeron al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas del bloque

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos también parecían estar más cerca el lunes, luego de que un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo que Teherán estaba sopesando las condiciones para reanudar las negociaciones nucleares en medio de un aumento de la presencia naval estadounidense

La reacción de Irán ante la creciente presión internacional se intensificó el domingo, cuando el presidente de su Parlamento dijo que Teherán considera ahora a los ejércitos de los Estados miembros de la UE "grupos terroristas", después de que el bloque incluyó a la Guardia Revolucionaria en dicha lista. (Reporte de Sam Tabahriti; redacción de Sarah Young, edición de Paul Sandle, edición de William Maclean; Editado en Español por Ricardo Figueroa)