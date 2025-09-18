Reino Unido inaugura un programa piloto de intercambio de migrantes con Francia

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Reino Unido han completado este jueves la primera deportación a Francia de un migrante tras el inédito acuerdo de intercambios suscrito este año por ambos países, encaminado a reducir el tráfico migratorio en aguas del canal de la Mancha.

Este programa piloto, de un año de duración, contempla el traslado a Francia de un migrante que ha cruzado dicho canal a cambio de que Reino Unido acepte a un solicitante de asilo. En virtud de este compromiso, un ciudadano de nacionalidad india ha sido trasladado este jueves a París en vuelo regular.

"Es un primer paso importante para asegurar nuestras fronteras", ha destacado la nueva ministra del Interior británica, Shabana Mahmood.

Las autoridades británicas prevén nuevas deportaciones para la próxima semana, mientras que la llegada de los primeros migrantes desde Francia será también cuestión de días, según las previsiones del Gobierno, citadas por BBC.

Londres quiere contener al máximo las llegadas a través de una ruta que han utilizado en lo que va de año más de 30.000 personas, una cifra inédita. Sostiene que, con iniciativas como la pactada con París, contribuyen a combatir a las mafias y a disuadir a los migrantes de que emprendan este peligroso viaje.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tiene confirmadas más de 30 muertes en esta ruta en lo que va de año. En 2024, perecieron en el canal de la Mancha al menos 85 migrantes y refugiados.