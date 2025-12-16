Reino Unido inicia una revisión de la financiación de la BBC

LONDRES, 16 dic (Reuters) -

Reino Unido inició el martes una revisión de la financiación de la BBC con el objetivo de "preparar el futuro" de la cadena, que tambalea tras una demanda interpuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

a la BBC por daños y perjuicios de hasta US$10.000 millones por la edición de fragmentos de un discurso que, según él, le difamaba, según una demanda presentada el lunes en un tribunal federal de Miami. La BBC y ya ha pedido disculpas a Trump.

Además de la demanda contra Trump, la cadena se enfrenta a la competencia de los gigantes del "streaming" y las plataformas digitales de vídeo.

En la actualidad, la financiación de la BBC procede principalmente de una tasa anual de 174,50 libras (US$234) impuesta a todos los hogares, pero el número de titulares de licencias ha ido disminuyendo.

El Gobierno anunció el martes que está estudiando reformas, incluidas opciones para generar más ingresos comerciales.

También estudiará opciones para financiar el Servicio Mundial, que emite a 453 millones de personas en todo el mundo cada semana.

En la presentación de la revisión, la ministra de Cultura, Lisa Nandy, dijo que la BBC debe reflejar la totalidad de Reino Unido, ser un motor de crecimiento económico y financiarse de forma sostenible y justa.

"La BBC debe seguir siendo ferozmente independiente, responsable y capaz de inspirar la confianza del público", dijo.

La BBC se rige por una carta que se revisa cada diez años. La actual expira en diciembre de 2027.

La BBC se ha visto sacudida por escándalos en los últimos años, aunque una encuesta publicada por el Gobierno reveló que el 60% de los adultos británicos estaban satisfechos con la señal de noticias BBC News.

Además de la demanda contra Trump, el presentador de informativos Huw Edwards dimitió el año pasado tras declararse culpable de posesión de imágenes indecentes de niños, mientras que un documental sobre la vida de los niños en Gaza incumplió las directrices editoriales de la cadena pública británica sobre exactitud.

El director general de la BBC, Tim Davie, que dimitió por la denuncia de Trump, pero aún no se ha marchado, dijo que la BBC acogía con satisfacción las líneas generales de las reformas del Gobierno. "En la BBC, queremos cambios, para que podamos seguir cumpliendo con Reino Unido para las generaciones venideras", dijo.

