Reino Unido instaura un DNI digital para combatir la inmigración irregular

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este viernes la puesta en marcha de un sistema digital de identificación que ciudadanos y residentes deberán presentar para trámites básicos como obtener un empleo, con el objetivo último de combatir la inmigración irregular.

El primer ministro, Keir Starmer, ha descrito este nuevo mecanismo como una "enorme oportunidad", ya que "complicará trabajar de manera ilegal" y "hará las fronteras más seguras", mientras que los ciudadanos británicos o extranjeros en situación legal podrán acceder a servicios básicos "más rápidamente".

"Sé que la gente trabajadora está preocupada por el nivel de migración ilegal de este país. Una frontera segura y una migración controlada son demandas razonables y este Gobierno escucha y responde", ha esgrimido Starmer en un comunicado, apelando de nuevo a mensajes con los que ha dicho buscar el "cambio" y no la "división".

Con este nuevo documento, los ciudadanos dispondrán en un dispositivo electrónico de una prueba legal no sólo de sus datos de identidad más básicos, sino también de su estatus de residencia, si bien el Gobierno aún deberá aclarar cómo puede adaptarse para las personas que no dispongan de un teléfono móvil inteligente.

La líder de la oposición, la conservadora Kemi Badenoch, ve en este anuncio un "truco desesperado" del Gobierno para desviar la atención de la constante llegada de migrantes a través del canal de la Mancha y, aunque ha deslizado que "hay argumentos a favor y en contra" de este nuevo método de identificación, ha adelantado que los 'tories' se opondrán a cualquier sistema que sea "obligatorio".

El Ejecutivo sostiene en cambio que se trata de un sistema tanto práctico como seguro y ha aludido en su comunicado a otros países donde ya se aplica con éxito. Aspira a que, con el tiempo, pueda agilizar también trámites relativos a servicios sociales o permisos de conducir, entre otros.