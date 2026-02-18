Reino Unido investiga el uso de un aeropuerto por parte de Epstein para el tráfico ilegal

Por Muvija M

LONDRES, 18 feb (Reuters) - La policía británica está evaluando si Jeffrey Epstein traficaba con mujeres a través de un aeropuerto ‌de Londres en vuelos ‌privados, ⁠como parte de una iniciativa actualmente coordinada a nivel nacional para investigar los vínculos del fallecido delincuente sexual con Reino Unido.

La policía de Essex dijo el miércoles que ​estaba analizando la ⁠información que ⁠había surgido sobre vuelos privados que llegaban y salían del aeropuerto de Stansted, al noreste ​de Londres, tras la publicación por parte del Gobierno estadounidense de millones de documentos sobre ‌Epstein a finales de enero.

Su evaluación, que no constituye una ​investigación completa, se produce después de que ​la policía británica creara un grupo de coordinación nacional para apoyar a las fuerzas individuales que examinan los vínculos de Epstein con Reino Unido o con ciudadanos británicos.

"Seguimos trabajando en colaboración para evaluar los detalles que se están haciendo públicos y que nos permitan comprender cualquier impacto potencial derivado de los millones de ​documentos que se han publicado", dijo el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

FUROR EN REINO ⁠UNIDO

La polémica sobre Epstein ya ha tenido un gran impacto en Reino Unido.

Dos fuerzas policiales están investigando a Peter ‌Mandelson, exembajador británico en Estados Unidos, y a Andrés Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey británico Carlos III, por acusaciones de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Los archivos de Epstein sugirieron que ambos habían remitido documentos confidenciales del Gobierno al difunto financiero estadounidense.

Ambos han negado haber cometido alguna irregularidad y han afirmado que lamentan su amistad con Epstein, pero no han respondido a las solicitudes específicas ‌de comentarios tras la publicación de los últimos archivos.

La BBC informó el año pasado de que ⁠los registros de vuelo y manifiestos incompletos mostraban que 87 vuelos relacionados con Epstein habían llegado ‌o salido de aeropuertos británicos entre principios de la década de 1990 ⁠y 2018, con "mujeres" no identificadas entre los pasajeros.

Los documentos de los ⁠archivos de Epstein muestran múltiples referencias a Stansted, incluida una en la que se discutía si una mujer rusa con visado estadounidense podía cambiar de avión en el aeropuerto. Los archivos también incluyen decenas de referencias a visados del Reino Unido.

El aeropuerto de Stansted dijo en un comunicado ‌que los vuelos privados no eran gestionados por ​la terminal que opera y que la Fuerza Fronteriza era responsable de los controles de inmigración y aduanas.

Según las normas de la Fuerza Fronteriza, todas las personas que llegan a Reino Unido están sujetas a controles exhaustivos. (Información de Muvija M; ‌información adicional de Sam Tabahriti; redacción de Kate Holton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)