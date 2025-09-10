Reino Unido lanza investigación para detectar antes la enfermedad de Alzheimer

Reino Unido ha lanzado un ensayo clínico sobre análisis de sangre destinado a la detección de la enfermedad de Alzheimer, anunció el miércoles un equipo de investigadores, con la esperanza de permitir un diagnóstico más temprano.

En total, 1100 personas que presenten signos sugestivos de demencia se someterán a estos análisis de sangre en todo el país.

Los pacientes serán seleccionados en centros del NHS, el sistema público de salud británico, especializados en trastornos de la memoria.

Los investigadores esperan conocer los resultados del ensayo dentro de tres años.

Estas pruebas podrían "revolucionar" la manera en que se diagnostica la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia, estima Jonathan Schott, profesor de neurología en el University College London (UCL) y director médico de Alzheimer's Research UK, quien codirige el estudio.

La enfermedad, que afecta de forma irreversible a decenas de millones de personas en todo el mundo, se diagnostica actualmente mediante exámenes clínicos que evidencian una importante pérdida de memoria.

También existen exámenes mediante una punción lumbar o una técnica de imagen médica llamada tomografía por emisión de positrones (TEP o PET-scan), pero estos procedimientos son complejos y costosos.

Según Jonathan Schott, solo el 2% de los pacientes en Reino Unido se benefician de uno de estos dos exámenes.

Una prueba de sangre sería "mucho más accesible y menos costosa", subraya el profesor.

"Con demasiada frecuencia, la demencia se diagnostica demasiado tarde, lo que limita el acceso a la ayuda, al tratamiento y a la posibilidad de planificar el futuro", lamenta Fiona Carragher, directora de investigación de la Alzheimer's Society.

La enfermedad de Alzheimer se desarrolla a través de la formación en el cerebro de placas de proteínas llamadas amiloides, que comprimen las neuronas y acaban destruyéndolas, o por la acumulación de otras proteínas, llamadas Tau, dentro de las propias neuronas.

La nueva prueba sanguínea permite medir un marcador llamado p-tau217, que refleja la presencia de ambas proteínas y se utilizará como complemento de las pruebas cognitivas.

En caso de que el ensayo clínico resultara satisfactorio, la prueba de sangre podría convertirse en un elemento clave para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer.

