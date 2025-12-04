Reino Unido levanta la prohibición genérica de importar cerdo español y adopta controles regionales

LONDRES, 4 dic (Reuters) - Reino Unido anunció el miércoles que permitirá la importación de carne de cerdo procedente de zonas de España no afectadas por la peste porcina africana (PPA), lo que revierte la prohibición general impuesta la semana pasada después de que el país notificara sus primeros casos de la enfermedad en más de tres décadas.

La medida alinea a Reino Unido con el planteamiento de regionalización de la Unión Europea, que restringe el comercio únicamente a las zonas afectadas por brotes.

El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales dijo que las importaciones procedentes de la zona de Barcelona permanecerían suspendidas, mientras que las de la carne de cerdo de otras regiones podrían reanudarse.

"A raíz de un brote de peste porcina africana en España, toda la carne de cerdo fresca y otros productos afectados procedentes de la región afectada están restringidos", dijo un portavoz del departamento a Reuters en un comunicado enviado por correo electrónico.

El comunicado añadía que "las exportaciones procedentes de zonas libres de la enfermedad en España pueden continuar con normalidad" y que seguirían vigilando la situación.

España confirmó nueve infecciones de PPA en jabalíes cerca de Barcelona, lo que provocó medidas de emergencia en Cataluña, región central para la cría de cerdos. El virus no afecta a los humanos, pero es mortal para los cerdos y no tiene vacuna ni cura.

España es el mayor productor de carne de porcino de la UE y uno de los principales proveedores de Reino Unido. En lo que va de año ha enviado 37.600 toneladas por valor de más de 112 millones de euros (US$130 millones).

La decisión se produce después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instara a Reino Unido y a otros socios comerciales a seguir comprando a las regiones situadas fuera de la zona de contención. España reanudó los envíos a China desde regiones no afectadas a principios de esta semana, después de que Pekín redujera sus restricciones a Cataluña.

Otros países, como México y Canadá, aún no han adoptado el mismo enfoque que la UE y Reino Unido, y siguen bloqueando la carne de cerdo procedente de toda España, según las autoridades españolas. Un grupo especial de veterinarios de la UE empezó a trabajar el martes en Barcelona para ayudar a contener el brote. (Información de Sam Tabahriti y Nigel Hunt; edición de Catarina Demony; edición en español de Jorge Ollero Castela)