Reino Unido: Más de diez personas arrestadas tras una jornada de protestas antiinmigración en Reino Unido

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - La Policía británica ha confirmado la detención de al menos once personas en varios puntos de Reino Unido en una jornada en la que fuerzas de extrema derecha se han concentrado frente a hoteles de acogida de migrantes en protesta contra la inmigración en varios puntos del país, y que han sido respondidas por contramanifestaciones en defensa del asilo. En la capital londinense, ha tenido lugar una concentración frente al hotel Thistle Barbican, que acoge a solicitantes de asilo, bajo el lema 'Thistle Barbican debe desaparecer: Los vecinos dicen no', organizada por la formación de extrema derecha 'Britain First'. La Policía Metropolitana de Londres ha asegurado que miembros externos a la comunidad local han mostrado su apoyo a la cita y que, por ello, el número de asistentes sería mayor. "Nuestros agentes actuarán sin temor ni favoritismo, garantizando que quienes ejerzan su derecho a protestar puedan hacerlo de forma segura, pero interviniendo ante la primera señal de acciones que crucen la línea hacia la criminalidad", ha sostenido el responsable del operativo policial en Londres, el agente Clair Haynes. En un punto muy cercano a la ubicación del hotel, el grupo antifascista 'Stand Up To Rascism' también ha realizado una contramanifestación para mostrar su rechazo a las protestas racistas. El balance en la capital ha resultado en nueve detenciones, "siete de ellos por violar las condiciones de la Ley de Orden Público", según ha informado la Policía. Igualmente, en Newcastle decenas de personas se han concentrado en otro establecimiento hotelero y estos han sido respondidos por otro grupo de manifestantes antirracistas. "El Gobierno podría no malgastar tu dinero y miles de libras en esta gente para meterlos en hoteles", ha mantenido una manifestante en un vídeo recogido en la cuenta de la red social X del movimiento ultraderechista 'The Great British National Protest' que apoya las movilizaciones. Otra marcha en Manchester ha juntado a cientos de personas ataviadas con banderas de Inglaterra y Reino Unido que han recorrido las calles de la ciudad. En la plaza de San Pedro, la manifestación se ha encontrado con una concentración en contra del racismo. "Se esperaba que hoy fuera un día muy ajetreado en Manchester, con numerosas protestas planificadas por parte de diferentes grupos en el centro de la ciudad. Hemos dispuesto recursos adicionales para garantizar que la gente pudiera protestar pacíficamente y minimizar las molestias para el público en general", ha indicado la agente de la Policía del Gran Manchester, Colette Rose.