Reino Unido multa con US$24,4 millones al banco digital Monzo por deficiencias durante la apertura de cuentas

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha multado con 21,1 millones de libras (24,4 millones de euros) al banco digital Monzo por deficiencias de vigilancia durante el proceso de apertura de cuentas por parte de los clientes entre agosto de 2020 y junio de 2022. Según se desprende del informe publicado este martes, los controles de prevención de la delincuencia de Monzo "no habrían seguido el ritmo" al "rápido crecimiento" de la cartera de usuarios de la firma, que pasó de 600.000 a más de 5,8 millones en 2022. La FCA ha destacado que la entidad no supo diseñar, implementar ni mantener un sistema "adecuado" de evaluación de los perfiles de riesgo. De hecho, Monzo permitía crear cuentas con direcciones imposibles, como el Palacio de Buckingham o el 10 de Downing Street, sede del Gobierno británico. "Monzo dio de alta a clientes contando con información limitada y, en algunos casos, obviamente inverosímil, como aquellos que utilizaban como dirección monumentos londinenses de sobra conocidos. Esto ilustra las fallas de los controles de delitos financieros de Monzo", ha explicado la codirectora de ejecución y supervisión de mercados de la FCA, Therese Chambers. "Monzo ha establecido y completado un programa en materia de delincuencia financiera para corregir y mejorar su marco general de control de la delincuencia financiera en consonancia con las recomendaciones formuladas por el estudio independiente", ha añadido. De su lado, el consejero delegado de Monzo, TS Anil, ha asegurado en un comunicado recogido por 'The Guardian' que los problemas detectados por la FCA se refieren a hechos "claramente pasados" y que la empresa cuenta ahora con la "última tecnología" para labores de prevención del crimen.