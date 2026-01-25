Reino Unido: nace el "FBI británico" para luchar contra delitos graves

Lo anunció hoy la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood.

El Servicio Nacional de Policía (NPS) se establecerá en Inglaterra y Gales para combatir delitos como el terrorismo, el fraude y el crimen organizado que no se limitan a zonas geográficas específicas.

Según la ministra del Interior, el NPS atraerá talento de primer nivel y utilizará tecnología de vanguardia.

Sin embargo, aún no se anunció la fecha de inicio de la nueva organización.

Según informes, el Servicio Nacional de Policía (NPS) será responsable de la adquisición de nueva tecnología y equipo para todas las fuerzas policiales, incluyendo la implementación a nivel nacional de la tecnología de reconocimiento facial.

También integrará a la Agencia Nacional contra el Crimen, la policía antiterrorista, las unidades regionales contra el crimen organizado, los helicópteros policiales y la policía nacional de tránsito en una sola organización, mientras que actualmente diferentes fuerzas son responsables de estas ramas de la policía nacional. (ANSA)