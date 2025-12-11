Reino Unido niega negociaciones con Argentina para levantar embargo de armas

El gobierno británico negó el jueves que esté en negociaciones con Argentina para levantar un embargo de armas que ha estado vigente desde la Guerra de las Malvinas hace más de 40 años.

El presidente argentino, Javier Milei, dijo al periódico The Telegraph que su país ha comenzado a hablar con Reino Unido sobre las restricciones británicas a la exportación de armas, tras la Guerra de las Malvinas, que enfrentó a ambos países en 1982.

"No hay conversaciones específicas con Argentina sobre que Reino Unido relaje sus controles de exportación de armas", dijo un portavoz del gobierno británico en un comunicado enviado a AFP.

Según el sitio web del gobierno británico, Reino Unido mantiene una política de "seguir rechazando licencias para la exportación y el comercio de bienes considerados capaces de mejorar la capacidad militar argentina".

Cuando The Telegraph preguntó a Milei si se han iniciado negociaciones para permitir la venta de armas con componentes británicos a Argentina, el mandatario argentino respondió con un contundente "absolutamente".

El comunicado del gobierno británico afirmó que la administración laborista del primer ministro Keir Starmer está interesada en conversaciones en otras áreas.

"En términos más generales, esperamos profundizar nuestra cooperación con Argentina en áreas como el comercio, la ciencia y la cultura para generar crecimiento para el pueblo británico", dijo el ejecutivo británico.

Milei dijo al periódico que está listo para convertirse en el primer presidente argentino en visitar Reino Unido desde 1998, en un viaje que realizaría en abril o mayo de 2026.

El último presidente argentino que visitó Reino Unido fue Carlos Menem, cuando viajó a Londres en octubre de 1998.

Según el diario, Milei también invitó al primer ministro británico a Buenos Aires para una visita oficial.

Un portavoz del gobierno británico recordó que su ejecutivo no comenta "de antemano" las reuniones de su primer ministro con otros líderes mundiales.

Milei también sugirió que quiere que las Islas Malvinas sean entregadas a Argentina por medios diplomáticos.

"La soberanía de las Islas Malvinas no está en negociación y defenderemos su derecho a la autodeterminación", dijo el comunicado del gobierno británico.

"En 2013, los isleños celebraron un referéndum sobre su futuro, en el que una abrumadora mayoría eligió seguir siendo parte de Reino Unido", añadió el gobierno británico.

En el referéndum que el gobierno británico realizó en 2013, con un participación del 92% del electorado, un 99,8% de los votantes eligió permanecer bajo soberanía británica.

