Reino Unido no descarta que Rusia esté detrás del ataque sobre el Kremlin

El Gobierno de Reino Unido sospecha que detrás del supuesto ataque sobre el Kremlin para matar al presidente ruso, Vladimir Putin, podrían estar las propias autoridades rusas, en un intento por justificar futuros ataques.

"Cualquier cosa es posible, pero no hay beneficio alguno para Ucrania al hacerlo, no hay ventaja militar, todo el mundo sabe que Putin no se queda en el Kremlin", ha dicho un alto cargo del Ministerio de Defensa británico bajo condición de anonimato a la cadena Sky News.

En ese sentido, esta fuente ha valorado que Rusia tiene más motivos para que se produjera un ataque de estas características, entre ellas "ganar cohesión social" entre la opinión pública rusa e incluso lograr "simpatías" en el exterior, además de tener "una excusa para más bombardeos aleatorios e imprudentes".

Antes de que Londres manejara esta teoría, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, ya dijo que si algo han aprendido de este conflicto, es que "no se puede tomar al pie de la letra" todo aquello que venga desde Moscú.

Rusia acusó este miércoles a Ucrania de estar detrás de un supuesto intento de asesinato del presidente Putin, después de que un dron fuera interceptado por las fuerzas rusas cuando sobrevolaba el Kremlin. Kiev ha negado cualquier relación con estos hechos, mientras que sus aliados occidentales cuestionan la versión de Moscú.

