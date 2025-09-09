Reino Unido no ha concluido que las acciones de Israel en Gaza sean un genocidio

LONDRES, 9 sep (Reuters) -

Reino Unido no ha llegado a la conclusión de que Israel esté cometiendo genocidio contra los palestinos de Gaza a pesar del atroz sufrimiento de la población civil, según una carta del Gobierno.

Israel ha sido ampliamente acusado del crimen, incluso por el mayor grupo mundial de estudiosos del genocidio, durante su campaña de casi dos años en el enclave palestino que ha matado a más de 64.000 personas según las autoridades locales.

Israel rechaza la acusación, alegando su derecho a la autodefensa tras el ataque del 7 de octubre de 2023 de milicianos de Hamás que mató a 1200 personas y provocó la captura de 251 rehenes, según cifras israelíes.

David Lammy, ministro británico de Asuntos Exteriores hasta el viernes, escribió en una carta del 1 de septiembre a un comité parlamentario que el Gobierno había considerado cuidadosamente el riesgo de genocidio. "Según la Convención sobre el Genocidio, el delito de genocidio solo se produce cuando hay una 'intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso'", dijo en la carta a la que tuvo acceso Reuters.

"El Gobierno no ha llegado a la conclusión de que Israel esté actuando con esa intención".

Lammy fue ministro de Asuntos Exteriores desde mediados de 2024 hasta el viernes, cuando fue sustituido por Yvette Cooper y nombrado vice primer ministro como parte de una remodelación.

Su carta añadía: "El elevado número de víctimas civiles, entre ellas mujeres y niños, y la destrucción generalizada en Gaza son absolutamente terribles. Israel debe hacer mucho más para prevenir y aliviar el sufrimiento que está causando este conflicto".

La postura mantenida durante mucho tiempo por el Gobierno británico ha sido que el genocidio debe ser determinado por los tribunales.

La guerra de Gaza ha tensado las relaciones entre Reino Unido e Israel.

El Gobierno israelí está furioso por el plan británico de reconocer un Estado palestino e impedir que responsables israelíes asistan esta semana a su mayor feria de defensa.

El presidente israelí Isaac Herzog llegará a Londres esta semana y se espera que se reúna con el primer ministro Keir Starmer. (Información de Sam Tabahriti y William James; edición de Andrew Cawthorne; editado en español por Irene Martínez)