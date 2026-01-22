Reino Unido no participará en la firma del "Consejo de Paz" de Trump

Reino Unido no figurará entre los firmantes, este jueves en Davos, del "Consejo de Paz" del presidente estadounidense Donald Trump, anunció la ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper

Donald Trump debe presidir el jueves en Davos una ceremonia de firma de la carta fundacional de este organismo creado a su iniciativa, y destinado a trabajar en la resolución de los conflictos en el mundo, en competencia con las Naciones Unidas (ONU)

"Aún queda mucho trabajo por hacer. No estaremos entre los signatarios hoy", declaró Yvette Cooper en una entrevista con la BBC en Davos

"Se trata de un tratado jurídico que plantea cuestiones mucho más amplias, y también nos preocupa que el presidente (ruso, Vladimir) Putin forme parte de un organismo que habla de paz, cuando aún no hemos visto ninguna señal por su parte que indique que se comprometerá con la paz en Ucrania", añadió Cooper