Reino Unido pagará "suma sustancial" para resolver demanda de un detenido en Guantánamo por tortura

LONDRES (AP) — El gobierno británico aceptó pagar una “suma sustancial” para resolver la demanda de un detenido en Guantánamo que afirmó que las agencias de inteligencia del Reino Unido fueron cómplices de su tortura en sitios de interrogación secretos de Estados Unidos, afirmó su abogado el lunes.

Se pensaba que Abu Zubaydah era un miembro de alto rango de Al Qaeda, el grupo terrorista que llevó a cabo los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando fue capturado en Pakistán en 2002. El palestino nacido en Arabia Saudí fue torturado en los llamados sitios negros de la CIA en el extranjero antes de ser trasladado a la prisión militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo en 2006.

La abogada Helen Duffy dijo que el acuerdo confidencial era simbólico dado el “sufrimiento intolerable” que Zubaydah soportó e instó al Reino Unido a presionar por la liberación inmediata de Zubaydah y otros detenidos sin cargos más de 25 años después de los ataques terroristas.

“Este caso es profundamente relevante hoy en día, ya que algunos Estados pasan por alto el derecho internacional, y el mundo espera que otros respondan”, expresó Duffy. “Hay lecciones críticas sobre el costo de cooperar con Estados Unidos u otros aliados que ignoran las normas internacionales. Es más importante que nunca que se respeten los derechos humanos y las obligaciones internacionales de los Estados, y que las violaciones se enfrenten con reparación y responsabilidad”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido declinó hacer comentarios, diciendo que no confirmaría ni negaría asuntos de inteligencia.

Zubaydah fue la primera persona en el programa de detención e interrogación de la CIA después del 11 de septiembre y fue sometido a lo que ahora se considera ampliamente como tortura. Fue retenido en sitios clandestinos de la CIA en Polonia y Lituania, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Zubaydah fue sometido a la técnica del ahogamiento simulado más de 80 veces en un mes en un momento dado y estuvo confinado durante más de 11 días en una caja del tamaño de un ataúd, además de otros maltratos, según un informe del Senado de Estados Unidos.

Los servicios de seguridad e inteligencia del Reino Unido eran conscientes de que Zubaydah estaba siendo torturado, pero continuaron proporcionando preguntas para que la CIA se las hiciera sin buscar garantías sobre su condición, según encontró un comité parlamentario en 2018.

Dominic Grieve, abogado y exmiembro de la Cámara de los Comunes que presidió la investigación parlamentaria sobre el abuso de detenidos, dijo que el pago era muy inusual, pero que Zubaydah claramente fue agraviado.

“Los estadounidenses se estaban comportando de una manera que debería habernos causado una verdadera preocupación”, señaló Grieve a la BBC. “Deberíamos haberlo planteado con Estados Unidos y, si era necesario, haber cerrado la cooperación, pero no lo hicimos durante un período considerable de tiempo”.

Zubaydah permanece en un limbo legal, retenido en Guantánamo como un riesgo de seguridad, pero sin cargos ni condena.

En 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una demanda de Zubaydah, quien buscaba el testimonio de dos excontratistas de la CIA como parte de una investigación sobre su tratamiento cuando estuvo retenido en Polonia. El tribunal rechazó su caso porque el gobierno dijo que expondría secretos de Estado a pesar de que gran parte de la información había sido ampliamente reportada.

