Reino Unido pedirá más misiles de largo alcance para Ucrania en cumbre en Londres

El primer ministro británico, Keir Starmer, instará a los líderes europeos a aumentar el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania durante una cumbre en Londres este viernes, a la que asistirá el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Según un comunicado de su oficina, Starmer pedirá a los aliados "redoblar la entrega de capacidades de largo alcance para que Ucrania pueda consolidar los éxitos logrados esta semana", durante la reunión de la llamada "coalición de voluntarios".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; y el neerlandés Dick Schoof también participarán en la cumbre de Londres, mientras que otros líderes, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, lo harán de forma telemática.

La cita llega un día después de que Zelenski pidiera a sus homólogos europeos, en una cumbre en Bruselas, aprobar un nuevo préstamo financiado con activos rusos congelados.

Los aliados occidentales de Kiev intensificaron esta semana la presión sobre Rusia.

Estados Unidos anunció duras sanciones contra el petróleo ruso, y la Unión Europea aprobó el jueves un embargo total a las importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso para finales de 2026, dentro de un nuevo paquete de sanciones.

Además de reforzar las sanciones energéticas, Starmer pedirá a los líderes europeos "completar el trabajo sobre los activos soberanos rusos para liberar miles de millones de libras destinados a financiar la defensa de Ucrania", según Downing Street.

Su llamado a aumentar el apoyo militar se produce después de que Zelenski no lograra asegurar misiles de largo alcance Tomahawk durante su reciente visita a Washington, pese a sus reiteradas peticiones de armamento capaz de alcanzar objetivos en territorio ruso.

Starmer también anunciará la "aceleración" de un programa para fabricar misiles de defensa aérea, con el objetivo de entregar a Ucrania más de 5.000 de estas armas.

Según el comunicado, unas 140 unidades de misiles "ligeros multipropósito" se entregarán este invierno.

