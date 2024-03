La popular princesa Catalina, que tenía pendiente a todo el Reino Unido desde mediados de enero, tras su misteriosa operación abdominal, acapara ahora todavía más la atención del país, tras anunciar el viernes que padece un cáncer.

Catalina, de 42 años, puso fin a los rumores y especulaciones que circulaban desde que se anunció su intervención quirúrgica hace dos meses, informando que ha iniciado un tratamiento de quimioterapia.

"Brave Kate" (Valiente Catalina), titulaba el sábado el tabloide The Sun, haciéndose eco de la conmoción en el Reino Unido.

The Times se aferró al discurso positivo de la princesa en el mensaje en el que anunció su cáncer, con un esperanzador "superaré esto".

Catalina es muy querida en el Reino Unido, y tiene probablemente la misma popularidad que gozó en su día la princesa Diana, madre de su marido y heredero de la corona, Guillermo.

"Catalina nos ha dicho lo que tiene en un emotivo mensaje. No sabemos el tipo de cáncer que tiene ni el tiempo de recuperación. Y no necesitamos saberlo. Tiene derecho a la privacidad cono cualquiera", afirmó el columnista de The Independent, Sean O'Grady.

- El cáncer se ceba con la monarquía -

En un plazo de dos meses, la familia real británica se ha encontrado con que dos de sus miembros de mayor peso, el rey Carlos III y su nuera la princesa Catalina, se encuentran afectados por un cáncer, cuya naturaleza no se ha especificado en ninguno de los dos casos.

En una situación inédita, Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, hermano del rey, había anunciado en enero que padece un melanoma maligno, un cáncer grave de piel.

De este modo, tres miembros de la familia real británica se encuentran afectados por algún tipo de cáncer.

Curiosamente, cuando el servicio de información de la familia real británica anunció el pasado 16 de enero la misteriosa operación abdominal de la princesa, aseguró que no se trataba de un cáncer.

"En enero me sometí a una operación abdominal importante en Londres. En ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa", explicó, sin embargo, la princesa en su mensaje del viernes.

Catalina quiso con su mensaje dar credibilidad a las primeras informaciones de los servicios reales de que no padecía cáncer.

¿Pero si no sufría dicha enfermedad, por qué los servicios de información de la monarquía no eran transparentes sobre la misteriosa operación de Catalina?

Además, el Palacio de Kensington, que lleva el servicio de información sobre los príncipes de Gales, Catalina y Guillermo, anunció que la princesa estaría al menos dos meses, hasta finales de marzo, lejos de cualquier aparición pública.

Tanto tiempo ausente hacía presagiar que algo serio le ocurría a la princesa.

La opinión pública británica sabe ahora que el rey Carlos III y Catalina tienen cáncer.

Carlos III, de 75 años, cuyo cáncer fue anunciado el 5 de febrero, tras haber sido descubierto en una operación de próstata a la que se sometió, afirmó estar "orgulloso de la valentía" de su nuera.

- Admiración por la princesa -

El rey afirmó estar "en contacto continuo con Catalina en estas últimas semanas", informó el Palacio de Birmingham.

Esa admiración por la entereza de la princesa al anunciar su enfermedad en un mensaje grabado en vídeo traspasó fronteras.

"Usted es valiente. La queremos", escribió en X Jill Biden, esposa del presidente estadounidense, quien afirmó a su vez que está "rezando" por el restablecimiento de la princesa.

"Es una noticia terrible. Es una conmoción", afirmó a la AFP el experto en la familia real, Richard Fitzwilliams, que interviene en varias cadenas de televisión, como analista de la monarquía.

"La forma en la que anunció su enfermedad fue muy emotiva", señaló.

"Pero no hay ninguna duda de que es un momento muy difícil para la institución de la monarquía", añadió, resaltando que es "casi imposible" planificar cosa con la participación de Carlos y Catalina.

Psr/an