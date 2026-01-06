Reino Unido pide a Musk que aborde urgentemente los "deepfakes" íntimos en X
LONDRES, 6 ene (Reuters) - Reino Unido instó el martes a X, la red social de Elon Musk, a abordar urgentemente la proliferación de imágenes íntimas "deepfake" en su red, uniéndose a la protesta europea por el aumento de material no consentido en la plataforma.
La declaración se produce después de que Reuters informara que Grok, el chatbot de inteligencia artificial integrado en X, estaba publicando una avalancha de imágenes de mujeres y menores de edad con poca ropa.
La ministra de Tecnología, Liz Kendall, afirmó en un comunicado que el contenido es "absolutamente atroz" y pidió a la plataforma que actuara con rapidez.
"Nadie debería tener que pasar por la terrible experiencia de ver deepfakes íntimos de sí mismo en línea", dijo Kendall. "No podemos permitir ni permitiremos la proliferación de estas imágenes denigrantes y degradantes, que se dirigen desproporcionadamente a mujeres y niñas".
"X tiene que ocuparse de esto urgentemente", añadió. (Reporte de Sarah Young, escrito por Sam Tabahriti. Editado en español por Javier Leira)