Reino Unido pide a Netanyahu que reconsidere inmediatamente su decisión de ampliar su ofensiva en Gaza

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha pedido este viernes a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, que reconsidere inmediatamente su orden de ocupar la ciudad de Gaza, la más importante del enclave palestino, porque con ello no conseguirá liberar a los rehenes y solo acabará desembocando en más derramamiento de sangre.

"La decisión del Gobierno israelí de intensificar aún más su ofensiva en Gaza es errónea, y le instamos a que la reconsidere de inmediato", ha manifestado Starmer en nombre del Gobierno británico, en lo que se trata de una de las primeras reacciones internacionales a un anuncio realizado esta pasada noche, condenado ya por el grueso de la oposición israelí y, por descontado, por el movimiento islamista Hamás, al frente del enclave.

El nuevo plan de Netanyahu para poner fin al conflicto contempla el desarme de las milicias de Hamás, la desmilitarización de la Franja de Gaza, la asunción del control de seguridad del enclave, y el "establecimiento de una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina", con vistas al "retorno de todos los rehenes, vivos y muertos"; todo ello comenzando con la ocupación de la ciudad.

"Esta acción no contribuirá en nada a poner fin a este conflicto ni a garantizar la liberación de los rehenes. Solo provocará más derramamiento de sangre", ha lamentado Starmer.

"La crisis humanitaria en Gaza se agrava cada día y los rehenes tomados por Hamás se encuentran retenidos en condiciones atroces e inhumanas", ha añadido el primer ministro antes de insistir una vez más en que hace falta, por encima de todo, un alto el fuego, un aumento de la ayuda humanitaria, la liberación de todos los rehenes por Hamás y una solución negociada".

Starmer recordó que Reino Unido está trabajando en "un plan a largo plazo para asegurar la paz en la región", pero "sin buena fe de ambas partes participen en las negociaciones, esa perspectiva se desvanece ante nuestros ojos".

"Nuestro mensaje es claro: una solución diplomática es posible, pero ambas partes deben apartarse del camino de la destrucción", ha pedido Starmer en un mensaje publicado en redes sociales en el que, de todas formas, coincide con Netanyahu en que "Hamás no puede influir en el futuro de Gaza y debe abandonar el lugar, además de desarmarse"