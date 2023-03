Reino Unido planea endurecer la ley migratoria para impedir que los migrantes llegados en botes pidan asilo

El Gobierno brit√°nico ultima una ley para impedir que los migrantes llegado a suelo brit√°nico en peque√Īos bote, en especial a trav√©s del Canal de la Mancha, puedan solicitar asilo en el pa√≠s, seg√ļn ha hecho saber este domingo el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris.

"La legislaci√≥n es muy en blanco y negro", ha declarado Heaton-Harris en Sky. "Si vienes al pa√≠s ilegalmente, no puedes solicitar asilo", ha a√Īadido.

El primer ministro brit√°nico se ha marcado como prioridad evitar que los solicitantes de asilo se dirijan al Reino Unido en peque√Īas embarcaciones, a menudo botes inflables, barcas o kayaks. Las naves generalmente parten desde Francia, y se espera que Sunak discuta la situaci√≥n cuando se re√ļna con el presidente franc√©s, Emmanuel Macron, en Par√≠s el viernes.

"La inmigración ilegal no es justa para los contribuyentes británicos, no es justa para los que vienen aquí legalmente, y no es correcto que se permita a las bandas criminales continuar con su comercio inmoral", ha indicado Sunak por su parte al periódico 'Sunday Express'.

Heaton-Harris se√Īal√≥ las rutas "seguras y legales" utilizadas por los refugiados que llegan a Reino Unido desde Ucrania y Afganist√°n como modelos exitosos.

Si bien el gobierno del Reino Unido ya tiene una ley para hacer frente a la crisis de los botes peque√Īos, Heaton-Harris ha explicado que es necesario endurecer la normativa para contrarrestar el estr√©s que el aumento de la migraci√≥n ilegal est√° provocando en las comunidades del Reino Unido.

Un r√©cord de 45.756 inmigrantes lleg√≥ al Reino Unido a trav√©s del Canal el a√Īo pasado, m√°s del 60 por ciento respecto al a√Īo anterior. Desde mayo, alrededor del 42 por ciento de los que llegan en botes peque√Īos provienen de Albania, que el Reino Unido considera un pa√≠s seguro, seg√ļn cifras del Ministerio del Interior.

Europa Press