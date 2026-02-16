Reino Unido planea prohibir las redes sociales para menores de 16 años y regular la IA

Por David Milliken y Sam Tabahriti

LONDRES, 16 feb (Reuters) -

Reino Unido podría introducir este mismo año una prohibición similar a la de Australia sobre el uso de las redes sociales para ‌los menores de 16 años y ‌cerrar ⁠una laguna legal que dejaba a algunos chatbots de inteligencia artificial (IA) fuera de las normas de seguridad, como parte de los esfuerzos del Gobierno para responder más rápidamente a los riesgos digitales.

El Gobierno del primer ministro británico, Keir ​Starmer, inició el ⁠mes pasado una ⁠consulta sobre la prohibición del uso de las redes sociales para los menores de 16 años y ahora está trabajando para cambiar ​la legislación, de modo que pueda introducir cualquier cambio en los meses siguientes a la conclusión de la consulta.

y Eslovenia ‌también han anunciado que están trabajando en prohibiciones después de que Australia se ​convirtiera en el primer país del mundo en bloquear el ​acceso a los menores de 16 años. El escrutinio se ha intensificado aún más después de que se descubriera que el chatbot de IA insignia de Elon Musk, Grok, generaba imágenes sexualizadas no consentidas.

AUMENTA LA PRESIÓN MUNDIAL SOBRE LAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES

La Ley de Seguridad en Línea de 2023 de Reino Unido es uno de los regímenes de seguridad más estrictos del mundo, pero no cubre las interacciones individuales con chatbots de ​IA a menos que compartan información con otros usuarios, una laguna que, según la ministra de Tecnología, Liz Kendall, pronto se cerrará.

Reino Unido no puede permitir que persistannormativas después de que la ⁠ley tardara casi ocho años en aprobarse y entrar en vigor, afirmó.

"Me preocupan estos chatbots de IA, al igual que al primer ministro, por el impacto que están ‌teniendo en los niños y los jóvenes", dijo Kendall a Times Radio, señalando que algunos niños estaban estableciendo relaciones individuales con sistemas de IA que no se habían diseñado teniendo en cuenta la seguridad infantil.

Afirmó que el Gobierno presentará sus propuestas antes de junio.

En declaraciones a los medios británicos el lunes, Kendall dijo que las empresas tecnológicas serían responsables de garantizar que sus sistemas cumplieran con la legislación británica.

El Gobierno también consultará sobre los cambios para introducir órdenes automáticas de conservación de datos cuando fallece un niño, lo que permitirá a los investigadores obtener pruebas clave en línea, ‌una medida que las familias en duelo llevan mucho tiempo reclamando. La consulta también considerará las facultades para frenar el "emparejamiento con desconocidos" en las ⁠consolas de videojuegos y bloquear el envío o la recepción de imágenes de desnudos.

Las nuevas medidas se introducirán como una ‌enmienda a la legislación vigente en materia de delincuencia y protección de la infancia que está siendo estudiada por ⁠el Parlamento.

Aunque su objetivo es proteger a los niños, estas medidas suelen tener repercusiones en ⁠la privacidad y la capacidad de acceso a los servicios de los adultos, y han provocado tensiones con Estados Unidos por las limitaciones a la libertad de expresión y el alcance de la regulación.

Algunas de las principales páginas web de pornografía han bloqueado a los usuarios británicos en lugar de realizar controles de edad, pero esos bloqueos pueden eludirse utilizando redes privadas virtualesfácilmente disponibles, que el Gobierno está considerando restringir para ‌los menores.

Muchos padres y defensores de la seguridad respaldan ​la prohibición de las redes sociales para los niños, pero Kendall dijo que algunos grupos de protección infantil temen que esto pueda empujar las actividades perjudiciales a espacios menos regulados o crear un abrupto "precipicio" a los 16 años. Añadió que el Gobierno aún tiene que definir legalmente qué se considera una red social antes de que cualquier prohibición pueda entrar ‌en vigor. (Información de David Milliken y Sam Tabahriti; edición de Alexander Smith y Peter Graff; editado en español por Patrycja Dobrowolska)