Reino Unido podría tener siete nuevas centrales nucleares para 2050

Reino Unido planea construir hasta siete nuevas centrales nucleares para 2050 en el marco de los esfuerzos por desarrollar sus propias fuentes de electricidad y no depender de terceros pa√≠ses ni de fuentes de energ√≠as no renovables, seg√ļn ha informado 'The Telegraph'.

Seg√ļn ha explicado en una entrevista con el citado diario el secretario de Estado brit√°nico de Negocios, Energ√≠a e Industria (BEIS), Kwasi Kwarteng, el pa√≠s estar√≠a planeando la construcci√≥n de "seis o siete" plantas nucleares, dos de las cuales se construir√≠an antes de 2030, y otra para 2024, antes de las pr√≥ximas elecciones parlamentarias.

Para ello, el Gobierno británico ha acordado establecer un programa, llamado 'Great British Nuclear', con el fin de reducir la burocracia y así acelerar el proceso de planificación de las nuevas centrales nucleares.

Seg√ļn datos del Ministerio de Negocios, Energ√≠a e Industria al que ha tenido acceso 'The Telegraph', estas plantas podr√≠an producir entre el 15 y el 25 por ciento de la electricidad en el pa√≠s.

"La idea es que, dado lo que está haciendo Putin, no queremos vivir en un mundo en el que dependamos de los hidrocarburos rusos (...) Y dentro de eso, considero la energía eólica marina, y particularmente la nuclear, como formas en las que realmente podemos tener capacidad de generación de electricidad aquí en el Reino Unido", ha explicado Kwarteng.

El secretario de Estado brit√°nico, adem√°s, ha reconocido tener cierta envidia hacia Francia, que genera una gran parte de su electricidad a partir de centrales nucleares. "Les ha costado una fortuna (...) pero les ha dado una medida de independencia que es envidiada, francamente, por otras personas en el continente", ha confesado.