Reino Unido podría volver al programa Erasmus en 2027, afirman medios británicos

Reino Unido se prepara para reincorporarse al programa europeo de intercambio universitario Erasmus, del que se retiró hace casi cinco años tras el Brexit, informaron los medios británicos el martes.

Londres podría anunciar su regreso a Erasmus este miércoles, en el marco del nuevo comienzo ("reset") con la Unión Europea que el primer ministro laborista Keir Starmer mencionó en varias ocasiones con el fin de disipar el resentimiento por el Brexit, según The Times, The Guardian y la BBC.

Un acuerdo con la UE abriría la vía a la participación de los estudiantes británicos en el programa a partir de enero de 2027, indicaron estos medios.

Reino Unido abandonó el programa Erasmus, en el que participaba desde 1987, cuando salió del bloque europeo a principios de 2021.

Esta decisión causó consternación entre los estudiantes y los actores de la educación superior en el país.

Un portavoz se limitó a decir que el gobierno británico no quería "comentar las conversaciones en curso", pero la noticia fue rápidamente acogida con satisfacción por las universidades británicas.