Reino Unido: Policía endurece accionar tras atentado en Sídney

Este ataque fue perpetrado por un padre y su hijo "inspirados por ISIS", quienes asaltaron a una multitud durante un evento comunitario judío con motivo de la festividad de Janucá.

Esto se expresa en un comunicado conjunto de las fuerzas policiales de Londres y Manchester, que subraya que "las palabras tienen significado y consecuencias: actuaremos con decisión y realizaremos arrestos".

Las autoridades británicas ya habían reforzado la seguridad alrededor de sinagogas, escuelas judías y centros comunitarios en el país tras el ataque. Sin embargo, la Fiscalía británica ha declarado que comentarios que elogien la Intifada no cumplen con los requisitos para un proceso penal. Aun así, Mark Rowley, comandante de Scotland Yard, y Stephen Watson, jefe de policía de Manchester, escenario del asalto a la sinagoga durante Yom Kipur, enfatizaron que "en el contexto de una amenaza creciente, nos reorientaremos para ser más asertivos".

Esta decisión ha suscitado críticas de quienes la califican de "violación del derecho a la protesta" y de "nueva represión".

Ben Jamal, de la Campaña de Solidaridad con Palestina, ha destacado la controversia, que se agrava con el caso de Acción Palestina, una organización conocida por sus actos de desobediencia civil que nunca participó en ataques contra personas, pero que fue prohibida por el gobierno laborista de Keir Starmer, criticada por "terrorismo".

La situación se vuelve más grave considerando que algunos activistas encarcelados llevan 45 días en huelga de hambre, arriesgando sus vidas en protesta por su inclusión en la lista negra el pasado julio.

En los últimos meses, 2.300 manifestantes pacíficos han sido detenidos en el Reino Unido, una cifra sin precedentes. Estas detenciones incluyen a personas no asociadas con Acción Palestina, como ancianos y personas con discapacidades, acusadas de violar la ley antiterrorista simplemente por mostrar carteles de solidaridad con el grupo. (ANSA).