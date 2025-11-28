Reino Unido preselecciona 22 estadios en la candidatura al Mundial femenino 2035

Las autoridades que dirigen el fútbol en Reino Unido revelaron este viernes las líneas generales de su candidatura para organizar el Mundial femenino en 2035, con 22 estadios preseleccionados.

El equipo de la candidatura afirmó que la fase final con 48 equipos sería el evento deportivo de un solo deporte más grande jamás organizado en el Reino Unido.

Sería la primera Copa del Mundo de fútbol jugada en suelo británico desde 1966, cuando Inglaterra logró su único título planetario como anfitrión, en categoría masculina.

"Con 63 millones de personas viviendo a menos de dos horas de un lugar propuesto, sería el torneo más accesible de la historia", subrayó el equipo de la candidatura en un comunicado.

Dieciséis de los estadios en la lista preliminar están en Inglaterra, con tres en Gales, dos en Escocia y uno en Irlanda del Norte, distribuidos en 15 ciudades. La lista será reducida a 16 recintos.

Se espera que la candidatura sea ratificada por el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, el próximo año.

El primer ministro Keir Starmer dijo que la candidatura mostraba la pasión del Reino Unido por el fútbol.

"El éxito de las Lionesses (selección femenina de Inglaterra, vigente doble campeona de Europa) ha inspirado a niñas en todo nuestro país, y aprovecharemos ese impulso dando la bienvenida a millones de aficionados al fútbol de todo el mundo a un torneo que beneficiará a las comunidades y negocios en las ciudades anfitrionas de todo el Reino Unido", señaló.

A partir de 2031, la Copa Mundial femenina se disputará entre 48 equipos, frente a los 32 actuales.

La próxima edición del Mundial femenino se jugará en Brasil en 2027.

Para el torneo de 2031, Estados Unidos, única candidatura presentada ante la FIFA, anunció en octubre la inclusión de México, Costa Rica y Jamaica como coorganizadoras.

Inglaterra defenderá su corona europea como anfitriona en 2028 en un torneo que organizará el Reino Unido y la República de Irlanda.

