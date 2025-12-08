Reino Unido presenta una nueva "tecnología de guerra submarina" para contrarrestar la amenaza de Rusia

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Reino Unido han presentado este lunes una nueva "tecnología de guerra submarina", que incluye sensores con Inteligencia Artificial, para hacer frente a la amenaza de Rusia, especialmente a medida que Moscú "mapea cables y tuberías submarinas" con el despliegue de "barcos espías".

"Hemos presentado el programa Bastión Atlántico, que hará de Reino Unido un lugar más seguro frente a las amenazas submarinas de Rusia y que transforma el Ejército y sus capacidades submarinos, especialmente en el Atlántico Norte", ha indicado el Gobierno británico en un comunicado.

El ministro de Defensa, John Healey, se ha trasladado a la base naval de Portsmouth para anunciar el programa, que cuenta con una inversión de millones de libras para el desarrollo de "sensores de detección de submarinos". Con esto, Londres busca "responder a la reaparición de actividad submarina rusa, especialmente de buques espías en aguas cercanas a Reino Unido", recoge el texto.

En este sentido, ha afirmado que el presidente ruso, Vladimir Putin, está tratando de "modernizar su flota para atacar cables y gasoductos de vital importancia" en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

Por ello, el Bastión Atlántico "creará una fuerza naval híbrida avanzada para defender a Reino Unido y sus aliados de la OTAN contra amenazas". "Permitirá a Reino Unido encontrar, seguir y actuar contra adversarios de forma efectiva en vastas áreas del océano", ha dicho.

"La gente debe saber que existen nuevas amenazas a las que hace frente Reino Unido. Esta nueva era demanda una nueva defensa, y debemos actuar rápido para innovar", ha explicado Healey, que ha matizado que este sistema es "pionero" en su campo y supone un "punto de inflexión para el futuro de la Armada".

"Combina las últimas tecnologías de Inteligencia Artificial con buques y aeronaves de primera clase para crear una fuerza avanzada que detecta y acaba con aquellos que nos amenazan", ha aseverado.