Reino Unido presiona a Google para que permita a los sitios web no participar en funciones de IA

Por Paul Sandle y Muvija M

LONDRES, 28 ene (Reuters) - Reino Unido ha pedido a Google que modifique sus servicios de búsqueda para dar más opciones a las empresas y los consumidores, lo que incluye permitir a los editores "optar por no participar" en el uso de sus contenidos en los resúmenes de IA o para entrenar modelos de IA independientes. Las propuestas llegan después de que, en octubre, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés) otorgara a Google el estatus de "mercado estratégico", lo que le permite adoptar medidas para aumentar la competencia en el sector.

Además de garantizar un mejor trato para los editores de contenido en el desarrollo de la inteligencia artificial, la CMA también propuso cambios para garantizar que la clasificación de los resultados de búsqueda sea justa y transparente y facilitar a los usuarios la elección de otros motores de búsqueda.

HITO IMPORTANTE

La directora ejecutiva de la CMA, Sarah Cardell, dijo que la consulta sobre los primeros requisitos de conducta en el marco del régimen de competencia de los mercados digitales es un hito importante. La consulta se cerrará el 25 de febrero.

"Estas medidas específicas y proporcionadas darían a las empresas y los consumidores de Reino Unido más opciones y control sobre la forma en que interactúan con los servicios de búsqueda de Google", dijo el miércoles. "También proporcionarían un trato más justo a los editores de contenido, en particular a las organizaciones de noticias, sobre cómo se utiliza su contenido en los resúmenes de IA de Google", añadió. Google dice que los usuarios están cambiando rápidamente su forma de buscar y que los resúmenes de inteligencia artificial les ayudan a descubrir nuevos contenidos.

Google ha proporcionado desde hace tiempo a los editores una serie de controles y está "explorando actualizaciones" para permitir a los sitios web optar por no participar en las funciones de IA generativa de búsqueda.

Ron Eden, director de gestión de productos de Google, dice que "cualquier nuevo control debe evitar que la búsqueda se vea alterada de tal forma que se produzca una experiencia fragmentada o confusa para los usuarios".

"Somos optimistas y creemos que podemos encontrar un camino que ofrezca aún más opciones a los propietarios de sitios web y a los editores, garantizando al mismo tiempo que los usuarios sigan disfrutando de la experiencia de búsqueda más útil e innovadora posible", añadió.

(Información de Muvija M y Paul Sandle, edición de Sarah Young y Mark Heinrich; edición en español de Paula Villalba)