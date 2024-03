LONDRES, 22 mar (Reuters) - El proyecto de fusión entre Vodafone, que opera en el Reino Unido, y Hutchison, que opera en el Reino Unido, podría ser objeto de una investigación en profundidad de 24 semanas, después de que el regulador británico de defensa de la competencia dijera el viernes que la unión podría perjudicar a los consumidores. La operación, por valor de 19.000 millones de dólares, se anunció el año pasado y, de llevarse a cabo, reduciría de cuatro a tres el número de redes de telefonía móvil en Reino Unido. Por lo tanto, es de esperar que requiera una investigación en profundidad, ya que, en principio, se necesitan al menos cuatro redes para mantener los precios bajos.

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) dio el viernes cinco días hábiles a las dos empresas para responder con "soluciones significativas" a su preocupación de que la fusión se traduzca en precios más altos para los consumidores y las empresas, y en una menor inversión. Dada la complejidad de la operación, que no permite desinversiones claras para resolver los problemas de competencia, parece probable que la operación pase a la fase 2 de la investigación de la CMA, según el abogado Tom Smith, de Geradin Partners. "Realmente no es un resultado plausible", dijo Smith sobre la posibilidad de que las preocupaciones de la CMA se resuelvan en el plazo de cinco días.

El estudio en profundidad de 24 semanas puede ampliarse ocho semanas más en determinadas circunstancias.

En su comunicado, la CMA afirma que la presión competitiva es necesaria para mantener los precios bajos y estimular la inversión. "Mientras que Vodafone y Three han hecho una serie de afirmaciones sobre cómo su acuerdo es bueno para la competencia y la inversión, la CMA no ha visto pruebas suficientes hasta la fecha para respaldar estas afirmaciones", dijo en un comunicado Julie Bon, el regulador de la Fase 1 de toma de decisiones. "Esto justifica una investigación en profundidad a menos que Vodafone y Three puedan aportar soluciones." Como parte del acuerdo, las dos empresas se comprometieron a gastar 11.000 millones de libras (13.870 millones de dólares) en redes 5G, en consonancia con el objetivo declarado del Gobierno de mejorar las comunicaciones británicas. Las empresas afirmaron que el acuerdo beneficiaría a los consumidores, ya que la nueva tecnología se implantaría con mayor rapidez. (1 dólar estadounidense = 0,7930 libras) (Información de Paul Sandle y Sarah Young; editado en español por Tomás Cobos Edición de Mark Potter, Tomasz Janowski y Barbara Lewis; editado en español por Tomás Cobos)