Reino Unido probará volver a la navegación a vela en grandes mercantes

En la Universidad de Southampton planean modernizar los buques mercantes con velas de ala ultramodernas para que sean propulsados por el viento en un esfuerzo por reducir las emisiones de carbono.

El equipo de investigación tiene la intención de crear nuevas herramientas de software que predicen con precisión el rendimiento de los barcos modernos en el océano cuando están equipados con las velas de ala FastRig, desarrolladas por la empresa británica Smart Green Shipping y que cuentan con apoyo financiero gubernamental.

El científico principal, el doctor Joseph Banks, del Instituto Marino y Marítimo de Southampton y que trabaja al frente del proyecto 'Winds of change', dijo que el transporte marítimo mundial debe descarbonizarse rápidamente.

"Los barcos propulsados por el viento obviamente no son nada nuevo, pero casi todos los grandes barcos que operan hoy en día funcionan con combustibles fósiles, lo que deja una marca duradera en el medio ambiente. Si bien se están desarrollando nuevas tecnologías de asistencia eólica, muchas no están listas para el mercado y sus ahorros de combustible previstos no se han verificado de forma independiente en el mar", explicó, citado por EurekaAlert.

Como parte del programa de desarrollo de dos años, los científicos probarán el impacto de una vela de ala FastRig retráctil de 20 metros de altura adaptada en el barco comercial Pacific Grebe, un barco británico de 105 metros.

El Dr. Banks agregó: "Este es un proyecto innovador porque la tecnología se puede adaptar a embarcaciones preexistentes para reducir rápidamente las emisiones de los barcos existentes y ayudar a crear barcos más silenciosos y libres de emisiones en el futuro que no dañen los entornos oceánicos y mejoren calidad del aire en puertos, pueblos y ciudades.

"Nuestro equipo de investigadores investigará las complejas interacciones entre las velas de ala y la hidrodinámica del barco, lo que permitirá predicciones precisas del rendimiento del barco que se comparará con el barco de demostración Pacific Grebe como parte del proyecto", agregó.

