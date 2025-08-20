Reino Unido prohíbe un anuncio de Sanex por “estereotipo racial”

El regulador británico de la publicidad prohibió este miércoles un anuncio del gel de ducha Sanex, propiedad del grupo estadounidense Colgate-Palmolive, por sugerir que la piel negra es "problemática" y la piel blanca "superior".

La Autoridad de Normas Publicitarias (ASA) informó que actuó tras recibir dos quejas que señalaban que el anuncio televisivo perpetuaba estereotipos negativos sobre las personas de piel más oscura.

El anuncio, emitido en junio, mostraba a dos modelos negras con "piel con picazón y seca, que se presentaba como problemática", mientras que una modelo blanca aparecía con la piel suave.

Según el regulador, "la publicidad puede reforzar el estereotipo racial negativo y ofensivo según el cual la piel negra es problemática y la piel blanca es superior".

El organismo regulador determinó que el anuncio no debía volver a emitirse, ya que infringía las normas que prohíben la publicidad dañina u ofensiva.

Según el comunicado de la ASA, Colgate-Palmolive, propietaria de la marca Sanex, explicó durante la investigación que la puesta "en escena de modelos de diferentes orígenes y colores de piel" formaba parte de su compromiso "con la diversidad", con la idea de que el producto "es adecuado para todos".

La ASA aceptó que el mensaje no fue intencional, pero advirtió a la compañía que "se asegurara de evitar causar una ofensa grave por motivos raciales".

La empresa no respondió por el momento a la solicitud de una reacción por parte de AFP.