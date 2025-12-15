Reino Unido: Rabino de Londres contra la "demonización de Israel"

El ataque fue denunciado como el último de una serie de agresiones atribuidas a una especie de "intifada global" contra los judíos, atacados en todo el mundo "sólo porque son judíos".

En una entrevista con la BBC, Mirvis relacionó la masacre que ensangrentó la festividad judía de Janucá en Sídney con el asalto a la sinagoga británica de Manchester durante Yom Kipur y otros ataques similares. También la relacionó con las manifestaciones propalestinas contra las represalias militares israelíes de los últimos meses en la Franja de Gaza, organizadas "sábado tras sábado" en Londres bajo el lema "Del Río al Mar".

A continuación, agradeció la solidaridad manifestada el domingo por el primer ministro británico, Keir Starmer, con la comunidad judía en su declaración de condena del "repugnante ataque terrorista antisemita" en Sídney.

Sin embargo, agregó que el gobierno no está haciendo lo suficiente para combatir el "extremismo islámico radical" en el Reino Unido.

Por ello, pidió mayores restricciones a lo que se publica en los medios de comunicación, en particular en las redes sociales.

"La comunidad judía británica -concluyó el Gran Rabino- es fuerte, pero está nerviosa. Estamos preocupados, pero somos tenaces, y seguiremos celebrando Janucá en público durante los ocho días" de esta festividad. (ANSA).